Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Leichtverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Radfahrer kam es am frühen Donnerstagabend um 17:15 Uhr in der Karlsruher Oststadt.

Ein 22-jähriger Autofahrer fuhr auf der Wolfartsweierer Straße in Richtung Innenstadt und bog an der Einmündung nach rechts in den Ostring ab, als ein Radler die Straße querte. Offenbar übersah der Pkw-Fahrer ihn und es kam zum Zusammenstoß. Der Zweiradfahrer war ordnungswidrig auf dem Radweg der Wolfartsweierer Straße entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs.

Der 23 Jahre alte Radfahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Beide Unfallbeteiligte gelangen zur Anzeige. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 2.800 geschätzt.

Cara Schmiady, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell