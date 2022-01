Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Unbekannter brach Kellerabteil auf

Ein bislang unbekannter Mann stellte sich am Mittwochabend bei einer 40-Jährigen als Mitarbeiter eines Mobilfunkunternehmens vor, um in ein Wohngebäude in Ettlingen zu gelangen. Dort begab er sich vermutlich unbefugt in die Kellerräumlichkeiten und das Dachgeschoss.

Der Unbekannte wurde gegen 20 Uhr von der Frau in das Wohngebäude in der Schlesierstraße gelassen, um dort ein vermeintliches Kundengespräch zu führen. Vermutlich verschaffte sich der Mann danach Zugang zu den Kellerräumlichkeiten, wo er das verschlossene Kellerabteil einer Hausbewohnerin aufhebelte und erfolglos versuchte ein weiteres Abteil gewaltsam zu öffnen. Der Mann begab sich zudem unbefugt in das Dachgeschoss des Wohnhauses. Ob Wertgegenstände gestohlen wurden, bedarf weiterer Ermittlungen.

Der Unbekannte wird als circa 175cm groß mit kräftiger Statur und schwarzen, nach hinten gestylten Haaren beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint und sprach akzentfreies Deutsch. Getragen hatte er eine schwarze Hose und eine Mitarbeiterjacke eines Mobilfunkunternehmens.

Hinweise zu dem Unbekannten werden telefonisch unter Telefon 07243-32000 durch das Polizeirevier Ettlingen entgegengenommen.

