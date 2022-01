Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Waghäusel- Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Firmengebäude

Karlsruhe (ots)

Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich haben Diebe bei einem Einbruch in der Nacht zum Mittwoch in Kirrlach erbeutet.

Nach aktuellem Sachstand gelangten die Täter zwischen 19:15 Uhr und 05:50 Uhr gewaltsam über die Eingangstür in das Firmengebäude in der Goethestraße. Im Inneren des Objektes betraten sie die Lagerhalle sowie die Büroräume und öffneten in der Folge Schränke und Schubladen. Mit dem im Betrieb aufgefundenen Bargeld machten sich die Eindringlinge bislang unerkannt aus dem Staub. Der dabei angerichtete Sachschade wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugenhinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Philippsburg unter 07256 93290 entgegen.

