Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt/Südstadt: Verbaler Streit in der Straßenbahn mündet nach dem Aussteigen in Körperverletzung - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am späten Donnerstagabend, kurz nach 23.30 Uhr war eine 40-Jährige in der Straßenbahnlinie 24 vom Römerkreis Richtung Christuskirche unterwegs. Bereits beim Einstieg nahm sie eine junge Frau und ihren Begleiter wahr, die ihre beschuhten Füße auf der Sitzbank hatten. Kurz danach auf dieses Verhalten angesprochen, wurde sie sofort von den beiden beleidigt. Um weiteren verbalen Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen, entschied sich die 40-Jährige an der nächsten Haltestelle Weststadt/Südstadt auszusteigen. Jedoch folgte ihr die junge Frau und ohrfeigte sie plötzlich von hinten, wobei die Brille der Geschädigten zu Boden fiel und sie einen Kratzer am Hals davontrug. Die Angreiferin begab sich dann wieder in die Bahn und fuhr davon.

Die Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, ca. 1,60 m groß, schlank, dunkle lange Haare, sprach akzentfreies Deutsch. Ihr Begleiter soll auch ebenfalls ca. 20 Jahre alt gewesen sein, ca. 1,65 m groß mit normaler Statur und kurzen dunklen Haaren und sprach ebenfalls akzentfreies Deutsch.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder wem das Pärchen aus anderen Gründen aufgefallen ist, meldet sich bitte beim Polizeiposten Emmertsgrund unter der Rufnummer: 06221/381518.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell