Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 19-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Donnerstag ein 19-Jähriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Der Mann soll am Mittwoch gegen 13:30 Uhr in einem Drogeriegeschäft am Ettlinger-Tor-Platz in Karlsruhe diverse Rasierapparate in einem Gesamtwert von knapp 200 Euro entwendet haben.

Der Tatverdächtige war einem aufmerksamen Kaufhausdetektiv durch sein Verhalten aufgefallen. Nachdem der Beschuldigte das Geschäft verlassen hatte, wurde er durch eine herbeigerufene Polizeistreife in der Lammstraße kontrolliert. Hierbei fand man das mutmaßliche Diebesgut in einer mitgeführten, zur Überwindung von Diebstahlssicherungen speziell präparierten Tasche auf.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Matthias Göhrig, Polizeipräsidium Karlsruhe

