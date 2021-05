Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Einbruch in Agenturbüro

Melle (ots)

Eine Versicherungsagentur an der Westerhausener Straße geriet in der Nacht zu Freitag ins Visier von Einbrechern. Unbekannte verschafften sich zwischen 21.30 und 06.50 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen und durchwühlten mehrere Schränke. Unklar ist bislang, ob der oder die Täter etwas mitnahmen. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die im Bereich Westerhausener Straße/Grüner Ring verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05422/920600 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell