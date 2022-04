Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde: Unfall auf Neuenkirchener Straße - Zwei Personen nach Kollision verletzt

Gehrde (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 10.15 Uhr, befuhr eine 28-Jährige mit ihrem Mercedes die Neuenkirchener Straße in Richtung Neuenkirchen-Vörden. Im Kreuzungsbereich des Pfarrlagerwegs missachtete eine 56-jährige Opel-Fahrerin die Vorfahrt der Frau aus Badbergen, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß wurden beide Autos gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum gelenkt und rollten anschließend in einen Graben. Die Unfallverursacherin verletzte sich bei dem Aufprall schwer, aber nicht lebensgefährlich. Die jüngere Fahrerin kam mit leichten Verletzungen davon. Die Verletzten wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen geborgen.

