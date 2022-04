POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Hochwertige Motorflex entwendet - Polizei sucht Zeugen

Hilter (ots) - Am Sonntagnachmittag ist ein Wohn- und Geschäftshaus in der Straße "Nordel" ins Visier von Unbekannten geraten. Gegen 15 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Nähe der Straße "Steingarten". In Innern durchwühlten die Diebe sämtliche Räumlichkeiten auf der Suche nach Wertgegenständen. Mit einer niedrigen ...

mehr