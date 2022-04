Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Nach Feuer in einem Ladengeschäft an der Friedrichstraße - Ermittlungen deuten auf vorsätzliche Brandlegung hin - Polizei sucht Zeugen

Quakenbrück (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht zum 30.03.2022 zum einem Vollbrand eines orientalischen Verbrauchermarktes in der Friedrichstraße.

Link zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5184054

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch immer unbekannt, die Wohnungen des dreigeschossigen Mehrparteienhaus sind bis heute unbewohnbar. Mehrtägige Untersuchungen am Brandort haben nun ergeben, dass das Feuer wahrscheinlich vorsätzlich gelegt wurde. Die Brandermittler suchen daher Zeugen, die sich in der besagten Nacht in der Nähe des betroffenen Mehrparteienhauses aufgehalten und merkwürdige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell