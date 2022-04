Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Einbrecher erbeuteten Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Hilter (ots)

Am Sonntagnachmittag ist ein Wohn- und Geschäftshaus in der Straße "Nordel" ins Visier von Unbekannten geraten. Gegen 15 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Nähe der Straße "Steingarten". In Innern durchwühlten die Diebe sämtliche Räumlichkeiten auf der Suche nach Wertgegenständen. Mit einer niedrigen dreistelligen Summe Bargeld machten sich die Täter schließlich aus dem Staub. Bei ihrer Tat wurden die Unbekannten von einer Zeugin beobachtet. Als Fluchtfahrzeug konnte eine dunkle Limousine festgestellt werden. Die Täter waren vermutlich junge Männer und trugen alle eine dunkle Mund-Nase-Bedeckung und waren schwarz gekleidet. Die Polizei aus Dissen sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern oder ihrem Fluchtfahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05421/921390 zu melden.

