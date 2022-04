Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Zeuginnen nach Ladendiebstahl an den Meyers Tannen gesucht

Bramsche (ots)

Am späten Samstagnachmittag ist es in der Filiale einer Supermarktkette an der Straße "Meyers Tannen" zu einem Ladendiebstahl gekommen. Gegen 17.50 Uhr beobachteten aufmerksame Kunden das Diebesduo und informierten eine Mitarbeiterin. Die Täter verließen anschließend mit dem bislang unbekannten Diebesgut den Markt, einer von ihnen stieg in ein parkendes Auto und flüchtete vom Tatort. Zwei weibliche Zeuginnen folgten dem Täter mit einem Audi Kombi (VEC-Kennzeichen), um dessen Kennzeichen abzulesen. Leider meldeten sich die Zeugen nicht mehr bei der Polizei. Die Ermittler aus Bramsche bitten nun die Frauen, die dem Täterfahrzeug am Samstagnachmittag folgten, sich unter 05461/915300 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell