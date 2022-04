Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Nächtlicher Einbruch in Wohnhaus

Georgsmarienhütte (ots)

In der Nacht zum Montag, zwischen 02 Uhr und 03 Uhr, brachen ein oder mehrere Unbekannte in ein Wohnhaus in der Schmidtstraße, unweit der Einmündung Haardecken Kamp, ein. Der Einbruch geschah, während die Hausbewohner schliefen. Zutritt verschafften sich die Unbekannten über ein Terrassenfenster. Die Wohnräume wurden bis auf das Schlafzimmer durchsucht. Die Einbrecher erbeuteten Schmuckgegenstände. Wer Hinweise zu der Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/819500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell