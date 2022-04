Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Eine Schwerverletzte bei Glätteunfall

Bohmte (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 06:10 Uhr, befuhr eine 21-jährige Frau aus Stemwede die Osnabrücker Straße (B51) in Richtung Diepholz. Auf einer winterglatten Kanalbrücke, unweit vom Leckerfeldweg, verlor die junge Frau die Kontrolle über ihren 3er BMW. Sie schleuderte auf beiden Seiten der Fahrbahn gegen die Schutzplanke und erlitt dabei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Die Aufräumarbeiten dauerten bis etwa 07:50 Uhr an.

