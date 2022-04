Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Schwerer Verkehrsunfall - zwei Tote, zwei Schwerverletzte

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05:40 Uhr, befuhren drei junge Frauen in einem VW Polo die Osnabrücker Straße (B65) zwischen Wehrendorf und Bad Essen. Auf der Kanalbrücke zwischen Gartenstraße und Grundpatt war die Fahrbahn zu diesem Zeitpunkt winterglatt. Die Fahrzeugführerin verlor die Kontrolle über den VW und geriet ins Schleudern. Der VW geriet seitlich auf die Gegenfahrbahn. Dort wurde das Fahrzeug frontal von einem entgegenkommenden Skoda Roomster einer 53-jährigen Frau aus Preußisch Oldendorf erfasst. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten mit einem Großaufgebot, darunter drei Rettungshubschrauber, zur Unfallstelle. Die verletzten Frauen im Polo mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Wrack geborgen werden. Eine 21-jährige Frau aus Stemwede verstarb noch an der Unfallstelle. Eine 22-jährige Frau aus Bad Essen verstarb später in einem Krankenhaus. Die dritte Insassin im VW, eine 23-Jährige aus Bad Essen, wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 53-jährige Skodafahrerin wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Osnabrück gebracht. An beiden Unfallfahrzeugen entstanden Totalschäden, sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück beschlagnahmt. Die Bundesstraße 65 war im betroffenen Bereich bis 11 Uhr voll gesperrt.

