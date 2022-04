Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Zwei Einbrüche in Borgloh - hochwertige Fahrräder entwendet

Hilter a.T.W. (ots)

Auf zwei Grundstücken in der Straße Borgloher Senke kam es in der Nacht zum Freitag zu Einbrüchen. In einem Fall wurde aus einem Geräteschuppen ein Pedelec entwendet. An anderer Stelle wurde eine Garage aufgebrochen und ein hochwertiges Mountainbike entwendet. Weiteres Diebesgut wurde bislang nicht bekannt. Der entstandene Schaden beläuft sich bei den beiden Taten zusammen auf mehr als 8.500 Euro. Wer Hinweis zu den Taten geben kann, insbesondere auch auf verdächtige Personen und Fahrzeuge, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen unter 05421/921390.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell