POL-OS: Wallenhorst/A1: Schwerer Verkehrsunfall nach Hagelschauer

Wallenhorst (ots)

Am Samstag, gegen 17:20 Uhr, befuhr ein Citroën C3 die Autobahn 1 in nördliche Richtung. Kurz hinter der Anschlussstelle Osnabrück-Nord wechselte der Pkw vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Dort geriet der Citroën auf hagelglatter Fahrbahn ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum überschlug sich der Pkw vermutlich mehrfach und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Das Fahrzeug wurde massiv beschädigt und die Insassen schwer verletzt, beide Personen wurden in Osnabrücker Krankenhäuser gebracht. Bei den Verletzten handelt es sich um eine 57-jährige Frau und einen 62-jährigen Mann aus Otterndorf.

