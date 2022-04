Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/A33: Verkehrsunfall nach Hagelschauer - Frau schwer verletzt

Georgsmarienhütte (ots)

Auf der Autobahn 33 bei Georgsmarienhütte, zwischen den Anschlussstellen Harderberg und Borgloh/Kloster Oesede ging am Samstagnachmittag ein Hagelschauer nieder. Gegen 14:45 Uhr befuhr eine 23-jährige Osnabrückerin mit einem Mercedes E220 die Autobahn in Richtung Bielefeld. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet sie auf dem Überholfahrstreifen ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Pkw und kam im Grünstreifen zum Stillstand. Die 23-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Der Mercedes musste abgeschleppt werden, er entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

