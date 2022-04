Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zivilstreife stoppte Diebe

Osnabrück (ots)

Mit einem nicht gerade unauffälligen Pkw waren drei junge Männer am Donnerstag auf der Autobahn 1 bei Osnabrück unterwegs. Gegen 18:50 Uhr entschied sich eine Zivilstreife aus Osnabrück für die Kontrolle des goldenen Mercedes E320 mit rumänischer Zulassung. Die drei männlichen Insassen (21, 24 & 27 J.) waren rumänische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, es bestanden Bezüge nach Duisburg. Bei der Kontrolle des Pkw und der Personen fiel den Beamten eine ganze Reihe von Ungereimtheiten auf:

Schon zu Beginn der Kontrolle ergab eine Abfrage in den polizeilichen Auskunftssystemen, dass zwei der Insassen über Erkenntnisse im Bereich Diebstahl und Betrug verfügten.

Einer der Männer versuchte während der Kontrolle unauffällig die Kreditkarte eines 79-jährigen Mannes aus Marl unter dem Pkw zu entsorgen. Darauf angesprochen erklärte er, die Karte auf der Straße gefunden und nur noch nicht abgegeben zu haben. Ermittlungen in NRW ergaben, dass die Karte am Donnerstagvormittag bei einem Diebstahl in Marl entwendet worden war. Auch das dazugehörige Portemonnaie und eine Summe Bargeld konnten im Fahrzeug aufgefunden werden. Die Verdächtigen behaarten darauf, das Portemonnaie bereits am Mittwoch zufällig gefunden zu haben.

Im Pkw stießen die Beamten auf Tüten einer Drogeriekette, neben Hygieneartikeln beinhalteten sie ein dutzend Schachteln Zigaretten. Auf den Kassenbon und den Ort des Kaufs angesprochen, verstrickten sich die Männer in Widersprüche.

In der Mittelkonsole konnte ein augenscheinlich fabrikneues iPhone 13 aufgefunden werden. Für dieses Gerät besteht der Verdacht der Hehlerei.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden das mutmaßliche Diebesgut, die Hehlerware und das Bargeld beschlagnahmt.

Weiterführende Ermittlungen zu dem Mercedes ergaben, dass dieser bereits seit Juli 2021 über keine Zulassung mehr verfügt. Ebenso besteht keine Haftpflichtversicherung. Die Kennzeichen und der Fahrzeugschein wurden von den Beamten in Verwahrung genommen.

Erst gegen Mitternacht wurden die drei Männer aus der polizeilichen Maßnahme entlassen und konnten, ohne Fahrzeug, ihrer Wege gehen.

