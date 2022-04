POL-OS: Ostercappeln: Einbruch in Fischfarm - Polizei sucht Zeugen

Hilter (ots) - Am Donnerstagnachmittag ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der "Bielefelder Straße" zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Zwischen 16.05 Uhr und 16.40 Uhr beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen silbernen Opel Astra. Ohne sich um den Schaden an der Beifahrertür zu kümmern, entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung. Möglicherweise handelte es sich bei dem Fahrzeug ...

mehr