Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220329 - 0362 Frankfurt-Sachsenhausen: Hoher Sachschaden bei Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht zu Dienstag (29.03.2022) kam es in Sachsenhausen zu einem Fahrzeugbrand, bei dem unter anderem ein hochmotorisiertes Fahrzeug stark beschädigt wurde.

Ein Anwohner bemerkte gegen 2:45 Uhr einen "Am Sandberg" abgestellten Sportwagen, der brannte und wählte den Notruf. Durch die große Hitzeentwicklung lösten sich schlagartig Fahrzeugteile, die in der Folge Beschädigungen an einem Wohnhaus sowie an einen weiteren, in der Straße abgestellten, Pkw verursachten. Den alarmierten Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es schließlich, das in Vollbrand stehende Fahrzeug zu löschen. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf mehrere 100.000 Euro geschätzt.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern an.

