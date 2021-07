Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Oberhausen (ots)

Schwer verletzt wurde ein Kradfahrer am Samstag bei einem Unfall in Oberhausen-Sterkrade. Der 35-jährige Bottroper befuhr gegen 19.15 Uhr mit seiner Kawasaki die Teutoburger Straße in Richtung Bottrop. In Höhe der Haus-Nr. 86 kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten PKW. Nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden, die Gesamtschadenssumme wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Der genaue Unfallhergang wird nun im Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen ermittelt. (Ste.)

