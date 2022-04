Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen/A33: Betrunkener Fußgänger - Autobahntunnel gesperrt

Dissen a.T.W. (ots)

Der Samstag war noch keine Minute alt, da ging bei der Polizei die Meldung über einen Fußgänger auf der Autobahn 33 ein. Den Meldungen zufolge lief ein Mann im Autobahntunnel bei Dissen auf dem Seitenstreifen. Eine Funkstreife gabelte einen 21-Jährigen auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück auf und brachte ihn in Sicherheit. Von den Beamten befragt, gab der junge Mann aus Dissen an, er habe nach Lettland laufen wollen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Zu seiner eigenen Sicherheit wurde der junge Mann in die Obhut seiner Eltern in Dissen übergeben. Die Verkehrs- und Tunnelzentrale Hannover hatte den betroffenen Autobahntunnel zwischenzeitlich in beide Fahrtrichtungen für den Verkehr geschlossen.

