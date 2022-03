Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 15-Jährige von Dacia erfasst

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstagnachmittag (19 März) kam es auf der Wilhelmstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Gegen 15.45 Uhr überquerte die Teenagerin die Fahrbahn in Höhe einer Fußgängerampel, als sie vom Dacia eines 45-Jährigen erfasst wurde. Dieser hatte die Wilhelmstraße zuvor in Fahrtrichtung stadtauswärts befahren. Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht, von wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Beide Unfallbeteiligte stammen aus Hamm.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell