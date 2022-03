Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerer Straßenraub auf der Erich-Kästner-Straße

Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Täter und mögliche Zeugen nach einem Raubdelikt am Samstagmorgen, 19. März, auf der Erich-Kästner-Straße. Gegen 5.30 Uhr wurde ein 51-jähriger Fußgänger aus Hamm auf Höhe der Hausnummer 20 von einem Mann von hinten ergriffen und an Händen und Oberkörper festgehalten. Ein weiterer Täter stellte sich vor den Geschädigten und forderte die Herausgabe von Wertgegenständen. Als das Opfer das Mitführen von Wertsachen verneinte, zog der vor ihm stehende Täter einen Teleskopschlagstock. Mit diesem versetzte er dem Geschädigten einen Schlag auf den Hinterkopf. Anschließend wurde die Kleidung des Mannes durchsucht. Die Täter entwendeten dabei Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Nach der Tat suchte der verletzte Geschädigte die Polizeiwache Mitte auf. Von dort verbrachte ihn ein Rettungswagen zwecks ambulanter Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. Die beiden Unbekannten sind geschätzt zwischen 25 und 27 Jahren alt und hatten helle, blonde Haare. Sie sprachen akzentfrei Deutsch und hatten ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (lh)

