Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Hamm-Heessen (ots)

Eine 40-jährige Frau sowie eine 14-jährige Jugendliche wurden am Freitag, 18. März, gegen 13.25 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Heessener Straße leicht verletzt. Ein 18-Jähriger fuhr in Fahrtrichtung Osten auf Höhe der Hausnummer 21 mit seinem Toyota auf einen Mitsubishi auf. Die beiden Verletzen befanden sich als Fahrerin und Beifahrerin im zum Unfallzeitpunkt verkehrsbedingt haltenden Mitsubishi. Beide Fahrzeuginsassen mussten mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.(lh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell