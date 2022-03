Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bilanz eines Verkehrsunfalls: drei Verletzte, 25 000 Euro Schaden

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 18. März, gegen 12:10 Uhr wurden drei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Eine 40-jährige Nissan Qashqai - Fahrerin beabsichtigte die Ostenallee in Höhe der Schützenstraße in Fahrtrichtung Süden zu überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 21-jährigen VW Polo-Fahrerin, die die Ostenallee in Fahrtrichtung Osten befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Polo gegen einen wartenden Skoda Yeti geschoben, der sich im südlichen Bereich auf der Schützenstraße befand. Der VW kam erst auf dem südlichen Gehweg der Ostenallee zum Stehen. Der 66-jährige Skoda-Fahrer blieb unverletzt, während seine 62-jährige Beifahrerin verletzt wurde. Bei der Unfallaufnahme wurde der südliche Bereich der Schützenstraße gesperrt. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz und streute die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab. Alle PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 40-Jährige und die 21-Jährige wurden mittels Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser zur ambulanten Behandlung verbracht. Die 62-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 25.000 Euro. (kap)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell