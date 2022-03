POL-HAM: 12-Jährige nach Unfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Störungsfrei verlief eine angemeldete Versammlung am Donnerstag, 17. März, zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr, in Bockum-Hövel. Zu dem Thema "Ein Zeichen der Solidarität und für Frieden" versammelten sich rund 1500 Schülerinnen und Schüler dreier Schulen auf dem Marktplatz in Bockum-Hövel. Zuvor zogen sie über drei Wegstrecken in Form eines Sternmarches zum Marktplatz. Während der ...

