POL-RE: Marl: Autofahrer nach Unfall flüchtig - Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 07.50 Uhr an der Ecke Karl-Liebknecht Str. / Bergstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einer Fahrradfahrerin. Die Zweiradfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte transportierten sie in ein Krankenhaus.

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr auf der Karl-Liebknecht-Str. in Richtung Bergstraße und stieß im Einmündungsbereich mit einer 15-jährigen Zweiradfahrerin aus Marl zusammen. Das Mädchen war auf dem Radweg der Bergstraße in Richtung Hüls-Mitte unterwegs. Sie querte zum Unfallzeitpunkt die Karl-Liebknecht-Straße. Der 38-jährige Beifahrer kümmerte sich nach dem Unfall um die Verletzte, während sich der Fahrer - nach bisherigen Erkenntnissen - unerlaubt vom Unfallort entfernte. Das Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die Ermittlungen dauern an. Der flüchtige Fahrer wird wie folgt beschrieben: 1,87m groß, muskulös/stämmig, schwarze Haare, langer Bart, dunkelblaue Jeans, schwarze Jacke.

Die Polizei bittet weitere Zeugen des Unfall um Meldung beim zuständigen Verkehrskommissariat in Marl (0800 2361 111).

