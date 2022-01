Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Herten

Einen Schaden von ca. 1.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer an einem weißen VW Golf. Er beschädigte das Heck des Wagens und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Unfallzeit liegt am Mittwoch zwischen 08.50 Uhr und 15.30 Uhr. Die Unfallörtlichkeit liegt an der Ewaldstraße, in Höhe Süder Markt.

Bottrop

Im Brinkmannsfeld beschädigte ein Unbekannter einen roten Hyundai I30 hinten links, in Höhe des Radkastens. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Einleitung einer Schadensregulierung und flüchtete vom Unfallort. Hinweise liegen bislang nicht vor. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 18.30 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Castrop-Rauxel

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro und entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort. Beschädigte wurde die linke Seite eines geparkten VW Golf (grau). Der VW stand in Höhe Germanenstraße/ Am Urnenfeld.

Heute Morgen, zwischen 08.30 Uhr und 09.15 Uhr, hinterließ ein bislang Unbekannter an einem schwarzen Audi A3 einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor. Unfallort: Herner Straße, etwa Höhe Lönsstraße.

Gladbeck

An der Wilhelmstraße wurde ein geparkter, grauer VW Tiguan beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von etwa 1.000 Euro und kümmerte sich nicht um eine Schadensregulierung, als er den Unfallort verließ. Unfallzeit: Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es an der Breukerstraße. Zwischen Sonntagabend, 23 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, verursachte ein unbekannter Autofahrer einen Schaden von schätzungsweise 2.500 Euro. Der graue BMW wurde vorne links beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen noch nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell