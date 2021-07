Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Flüchtiger Angeklagter durch Bundespolizei festgenommen

Konstanz (ots)

In den frühen Morgenstunden des 10. Juli 2021 informierten Mitarbeiter der SBB die Bundespolizei über eine schlafende Person in der Regionalbahn, welche am Bahnhof Konstanz trotz mehrmaliger Versuche nicht aufzuwecken sei. Nach Eintreffen der Bundespolizei gelang den Beamten den Schlafenden aufzuwecken. Zur Kontrolle konnte der Mann lediglich ein Dokument aus der Schweiz vorlegen, dass nicht zur Einreise und Aufenthalt in Deutschland berechtigt.

Beim Abgleich der Personalien wurde das Vorliegen eines nationalen Haftbefehls festgestellt. Infolgedessen erfolgte die Festnahme des äthiopischen Staatsangehörigen.

Dem Angeklagten wird von der Staatsanwaltschaft Regensburg Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung zur Last gelegt. Da er zwischenzeitlich untergetaucht war, erließ das Amtsgericht Regensburg im April 2021 einen Untersuchungshaftbefehl.

Am zurückliegenden Samstag konnte der 21-Jährige einer Haftrichterin des Amtsgerichts Singen vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt Konstanz eingeliefert werden. Dort wartet er nun auf seine Überstellung nach Regensburg.

Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise und Aufenthalt eingeleitet.

