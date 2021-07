Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Beleidigung und tätlicher Angriff auf Bundespolizisten

Radolfzell (ots)

Am Sonntag, den 4. Juli 2021, kam es bei einem Einsatz der Bundespolizei im Bahnhof Radolfzell zu Beleidigungen und einem tätlichen Angriff auf die eingesetzten Beamten.

In den Morgenstunden informierten Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG die Bundespolizei über eine schlafende Person in der Regionalbahn von Stockach nach Radolfzell, welche am Bahnhof Radolfzell trotz mehrmaliger Versuche nicht aufzuwecken sei. Erste Weckversuche der Bundespolizeistreife verliefen ebenfalls ohne Erfolg, nach weiteren Ansprachen wachte der Mann auf und fing unvermittelt an, die Beamten massiv zu beleidigen. Unmittelbar danach habe der deutsche Staatsangehörige einen der Beamten ins Gesicht geschlagen. Der 24- Jährige wurde daraufhin mit einfacher körperlicher Gewalt aus dem Zug gebracht. Aufgrund seiner aktiven Gegenwehr gegen die polizeilichen Maßnahmen mussten ihm Handschellen angelegt werden.

Nach erfolgter Feststellung seiner Identität und Belehrung zum Straftatvorwurf konnte der Beschuldigte seinen Weg fortsetzen. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an.

