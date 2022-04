POL-OS: Eggmühlen: Pkw überschlug sich - drei Insassen unverletzt

Osnabrück (ots) - In den vergangenen Tagen häufen sich in der Region Osnabrück die Meldungen zu betrügerischen Mahnschreiben. Unter der Überschrift "Vorgerichtliche Mahnung" werden Privatpersonen per Post von einer angeblichen Rechtsanwaltskanzlei aus München kontaktiert. Die Adressaten werden in den Schreiben aufgefordert, Zahlungen für einen angeblich abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag zu leisten, um weitere ...

mehr