POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht auf der A650

Am 12.03.2022, zwischen 15:10 Uhr und 15:25 Uhr, kam es auf der A650, Fahrtrichtung Bad Dürkheim, zu einer Verkehrsunfallflucht mit bislang unbekanntem Verursacher. Die 22-jährige Geschädigte befuhr die A650 auf dem mittleren Fahrstreifen mit ihrem braunen Fiat Punto in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Kurz vor dem Oggersheimer Kreuz wechselte ein bislang unbekanntes Fahrzeug von der rechten auf die mittlere Fahrspur. Hierbei kam es zu Kollision mit dem sich auf der mittleren Spur befindlichen PKW der Geschädigten. Im Anschluss entfernte sich das unbekannte Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund der Spurenlage dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein helles Fahrzeug handeln. Der Schaden am PKW der Geschädigten beläuft sich auf ca. 3000EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

