Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kindertagesstätten Ziel von Einbrechern

Speyer (ots)

In der Nacht vom 10. auf den 11. März kam es zu einem Einbruch in die Kindertagesstätte "Mäuseburg" in Speyer. Hier hebelten unbekannte Täter im rückwärtigen Bereich ein Fenster auf und drangen in die Räume ein. Sämtliche Schränke wurden durchsucht und ein dreistelliger Geldbetrag entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Zu einem weiteren Einbruchversuch kam es bei der Kindertagesstätte "WoLa, ein Haus für Kinder" die Metalltür. Auch hier wurde versucht im rückwärtigen Bereich eine Tür aufzuhebeln. Da das Schloss standhielt, misslang der Versuch. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wormser Landstraße/Mausbergweg beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell