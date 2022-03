Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Speyer (ots)

Einen Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet ist am Donnerstag gegen 16:00 Uhr ein 17-jähriger PKW-Fahrer. Der junge Mann war auf der Wormser Landstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem parkenden PKW kollidierte. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete er. Ermittlungen führte die Polizeistreife zu dem 17-Jährigen aus Otterstadt, der nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Cannabis stand. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell