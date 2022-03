Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand eines Balkons in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstag, 10.03.2022, gegen 17:35 Uhr, rückten Polizei und Feuerwehr zu einem gemeldeten Wohnhausbrand in der Otto-Dix-Straße aus: In einem Drei-Parteien-Haus geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Balkon im 1. OG in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Schifferstadt war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle, bevor es auf die angrenzende Wohnung übergreifen konnte. Die Bewohner des Hauses konnten sich allesamt unverletzt ins Freie retten. Zur Höhe des Gebäudeschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Noch während dieses laufenden Einsatzes wurde ein weiterer Brand in Schifferstadt - ein vermeintlicher Kaminbrand - gemeldet. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass es lediglich zu einer Rauchentwicklung beim Kaminanfeuern, vermutlich mit nicht ausreichend trockenem Brennstoff, gekommen war.

