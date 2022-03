Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip) Trickdieb schlägt auf Supermarktparkplatz zu

Altrip (ots)

"Können Sie mir ein 2-Eurostück in zwei 1-Eurostücker wechseln?", war der Tenor am Mittwoch, 09.03.2022, gegen 10:45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Slevogtweg. Als die Angesprochene dies gegenüber dem Anfragenden bejahte, warf dieser ihr ungefragt das 2-Eurostück in den Geldbeutel und wühlte darin herum. Hiernach entfernte er sich zu Fuß, teils rennend, in Richtung Ortsausgang. Dies kam der Angesprochenen verdächtig vor und tatsächlich stellte sie bei der Überprüfung ihres Geldbeutels fest, dass mehrere Bargeldscheine fehlten. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 190cm groß, 50-55 Jahre alt, kräftige Statur, sehr kurze graue Haare, komplett dunkelblau gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell