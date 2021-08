Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Eigentümer/in einer Briefmarkensammlung gesucht

Hameln / Nordenham (ots)

Am 22.07.2021 kam es zu einem Einbruchsversuch in einen Hamelner Kiosk. Hierbei konnten drei Tatverdächtige aus dem Bereich Nordenham festgenommen werden (POL-HM: Versuchter Einbruch in Kiosk - Täter festgenommen!).

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte bei den Tatverdächtigen eine umfangreiche Briefmarkensammlung aufgefunden und sichergestellt werden. Es besteht der Verdacht, dass die Sammlung aus einer anderen, eventuell noch nicht zur Anzeige gebrachten Straftat stammen könnte. Die Briefmarken der Sammlung wurden lose, also ohne Alben aufgefunden. Zwischen den Briefmarken befanden sich Sammelumschläge mit handschriftlichen Notizen. Es handelt sich um diverse Briefmarken unterschiedlichen Alters aus verschiedenen Ländern.

Wem gehört die Briefmarkensammlung? Wer kann Hinweise zum/r Eigentümer/in geben?

Hinweise werden bei der Polizei Hameln unter Tel: 05151/933-222 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell