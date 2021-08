Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Dummer Scherz - Jugendliche zünden Straße an

Eschershausen (ots)

Da hört der Spaß auf! In der Nacht zu Donnerstag (05.08.21) entzündeten Jugendliche an mehreren Stellen eine auf die Ortsdurchfahrt der Bundesstraße B64 in Eschershausen aufgebrachte Flüssigkeit.

Gegen Mitternacht wurde von einem Anwohner eine Gefahrenstelle am Steinweg in Höhe des Verkehrskreisels gemeldet - hier wurde die gesamte mittlere Betonfläche vermutlich mittels Bio-Ethanol kurzfristig in Brand gesetzt. Vor Ort eintreffende Polizeikräfte stellten im Steinweg in Höhe der örtlichen Eisdiele eine weitere solche angezündete Fahrbahn fest, konnten mehrere junge Personen noch mit Fahrrädern in die Straße "Vor dem Tore" flüchten sehen und löschten die brennende Flüssigkeit ab.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zur Ermittlung der Verantwortlichen für das Straßenverkehrsdelikt bittet die Polizei in Eschershausen (05534/941614) mögliche Zeugen um Mitteilung ihrer Beobachtungen.

