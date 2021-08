Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Wanderer alarmiert Polizei - Rind aus misslicher Lage befreit

Bild-Infos

Download

Hellental (ots)

Am Mittwochnachmittag (04.08.21) informierte ein Wanderer die Polizei über ein hilfloses Rind auf einer Weide im Waldbereich südlich des Sollingortes Hellental. Offensichtlich hatte das Nutztier versucht, zur Abwechslung an frisches Blattgrün eines Baumes zu gelangen und ist hierbei mit dem Kopf in einer Astgabel stecken geblieben.

Der eingesetzten Polizeistreife gelang es, das Rind aus seiner misslichen Lage zu befreien und den Baum vorübergehend abzusichern.

Ob die Anstrengungen des Rindes erfolgreich gewesen sind, konnte vor Ort nicht in Erfahrung gebracht werden.

Der ermittelte Tierhalter kümmerte sich um eine adäquate Beseitigung der Gefahrenstelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell