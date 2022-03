Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Betonmischer verliert Beton

Limburgerhof (ots)

Am Mittwoch, 09.03.2022, befuhr gegen 15:30 Uhr ein Betonmischer die Speyerer Straße in Richtung Rehhütte, als er über mehrere hundert Meter Beton verlor. Die Freiwillige Feuerwehr sorgte mit Wasserschläuchen dafür, dass der Beton bis zur Entfernung von der Straße nicht trocknen und hart werden konnte. Für die Reinigung der Fahrbahn wurde für mehrere Stunden eine Spezialfirma eingesetzt. Hierzu musste die Straße bis circa 19:30 Uhr gesperrt werden. Mit im Einsatz befand sich auch der Vollzugsdienst der Gemeinde. Der Schaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Neben der Fahrbahn wurden auch mehrere entlang dieser abgestellte Fahrzeuge mit Beton verschmutzt. Bevor es hier zu einem Austrocknen kommen konnte, wurden vom Fahrer des Mischers Betonspritzer weggewischt. Ersten Erkenntnissen zu Folge kam es an keinem Fahrzeug zu einem Sachschaden. Möglicherweise dennoch Geschädigte werden gebeten mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Kontakt zu treten.

