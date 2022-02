Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs KN) Alkoholisierter Pkw-Lenker wird schwer verletzt (25.02.2022)

Stockach (ots)

Am Freitagabend (25.02.2022) gg. 19:05 Uhr ereignete sich auf der K6180 von Zoznegg in Fahrtrichtung Stockach, Höhe "Besetze", ein Verkehrsunfall, bei dem der alkoholisierte 37-jährige Pkw-Lenker, schwer verletzt wurde und stationär in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Fahrzeuglenker kam mit seinem Pkw Opel Meriva nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Von diesem wurde das Fahrzeug abgewiesen und drehte sich, bevor er zum Endstand kam, um 180 Grad. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Auch der Baum wurde nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an. Die Fahrerlaubnis des Verletzten wurde noch an Ort und Stelle einbehalten

