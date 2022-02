Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel - KN)Haushaltsrauchmelder alarmiert Nachbarschaft: Wohnungsinhaberin verstirbt (25.02.2022)

Singen am Hohentwiel (ots)

Zu einem Brandalarm wurden Rettungskräfte und Polizei am Nachmittag gegen 14:45 Uhr in Singen, in der Konstanzer Straße, gerufen. Hausmitbewohner im zweiten Obergeschoss nahmen einen ausgelösten Haushaltsrauchmelder wahr. Durch die freiwillige Feuerwehr konnte in der verrauchten Wohnung eine weibliche Person, wie sich später herausstellte die 73-jährige Wohnungsinhaberin, bewusstlos festgestellt und gerettet werden. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Auf dem Herd befand sich angebranntes Essen. Hinweise auf strafbare Handlungen Dritter konnten bislang nicht festgestellt werden. In der Wohnung entstand kein Sachschaden.

