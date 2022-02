Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Taschendieb klaut Geldbeutel (25.02.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Opfer eines Taschendiebs geworden ist ein Mann am Freitagnachmitag gegen 14 Uhr in einem Einkaufscenter auf der Dieselstraße. Ein Unbekannter klaute einem 58-Jährigen den Geldbeutel, den er nach dem Bezahlen an der Kasse in seine Jackentasche steckte. Dadurch erbeutete der Taschendieb Bargeld und zwei EC-Karten seines Opfers. Die Polizei warnt vor Taschendieben, die gerne dort zuschlagen, wo sich viele Personen aufhalten. Tipps, um sich gegen Taschendiebstahl zu schützen, findet man auf den Internetseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.

