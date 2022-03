Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Trickdiebstahl aus Wohnung

Limburgerhof (ots)

Am Mittwoch, 09.03.2022, gegen 13:00 Uhr, verschafften sich drei männliche Personen unter dem Vorwand vom Gesundheitsamt zu sein und Impfnachweise kontrollieren zu müssen, Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Schlesier Straße. Dann unter dem Vorwand Heizungen in den Einzelwohnungen überprüfen zu müssen, gelangten die Männer in eine Wohnung. Während zwei der beiden hier durch angebliche Handwerksarbeiten die Bewohner ablenkte, schlich sich der dritte Mann in das Schlafzimmer und entwendete Schmuck. Die Männer werden als 170 bis 175cm groß beschrieben. Alle wären dunkel gekleidet gewesen. Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

