Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Radfahrer - Zeugen gesucht

Dudenhofen (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin kam es am Donnerstag gegen 10:30 Uhr auf dem Rad-/Gehweg der Iggelheimer Straße in Richtung Ortsmitte. Die Umstände, die zur Kollision zwischen der 66-jährigen Fußgängerin und dem 56-jähriegn Radfahrer geführt haben, sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Beide Beteiligten erlitten Verletzungen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell