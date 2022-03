POL-PDLU: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Speyer (ots) - Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstagmorgen wurde in der Vincentiusstraße der Schulweg überwacht. An beiden Tagen verhielten sich die Verkehrsteilnehmenden vorbildlich. Es mussten keinerlei verkehrsrechtlichen Verstöße geahndet werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-262 (oder -0) E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de ...

