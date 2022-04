Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Ein Verletzter bei Küchenbrand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhaus - Kein Gebäudeschaden

Bersenbrück (ots)

Am Sonntagabend ist es ist der Straße "Am Bahnhof" zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. Gegen 18 Uhr bemerkte ein Mehrfamilienhausbewohner eine Rauchentwicklung aus dem Erdgeschoss und wählte den Notruf. Da die Inhaber der betroffenen Wohnung auf Klingeln und Klopfen der Einsatzkräfte nicht reagierten, wurde die Eingangstür schließlich eingetreten. In der Wohnung traf die Polizei zwei Brüder im Alter von 23 und 31 Jahren an. Die alkoholisierten Männer weigerten sich zunächst, die qualmenden Räumlichkeiten zu verlassen. Schließlich brachten die Beamten die Bewohner in Sicherheit, der 31-Jährige wurde wenig später mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Löschkräfte konnten das kleine Feuer in der Küche zügig bekämpfen und lüfteten anschließend die gesamte Wohnung. Die Brandursache ist unklar. Es ist kein Gebäudeschaden entstanden, die Wohnung ist weiterhin bewohnbar. Während des Einsatzes mussten die eingesetzten Polizisten die Brüder mehrfach daran hindern, ihre Wohnung erneut zu betreten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell