Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Gefährliche Körperverletzung bei Auseinandersetzung in Windmühlenstraße

Breckerfeld (ots)

Am Dienstagabend (19.10) ereignete sich gegen 22:15 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zweier Männer in der Windmühlenstraße. Aufgrund eines Diebstahls kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen dem 26- und 32-Jährigen, die in wechselseitigen Bedrohungen und Faustschlägen ins Gesicht mündete. Im weiteren Verlauf des Streits verletzte der 32-jährige Breckerfelder dann seinen Kontrahenten mit einem Gürtel leicht am Kopf. Es wurden Platzverweise gegen beide Beteiligte ausgesprochen. Die Polizei ermittelt nun sowohl wegen Diebstahls als auch gefährlicher Körperverletzung.

