Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbruch in Keller

Hattingen (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, wurden der Polizei zwei Einbrüche in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Weringroderstraße gemeldet. Unbekannte Täter durchtrennten die Kolben zweier Holztüren im Kellergeschoss, um so die dort befindlichen Vorhängeschlösser zu entfernen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden jedoch keine Gegenstände entwendet.

